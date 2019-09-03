تشاجروا بسبب كرة القدم.. مصرع طالب ثانوي في الدقهلية على يد زملائه

لقى طالب بالمرحلة الثانوية من مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، مصرعه، إثر خلاف بينه وبين زملائه بسبب لعب كرة القدم.





وتلقى اللواء فاضل عمار مدير الأمن، اخطارا، من اللواء السيد سلطان مدير المباحث الجنائيه، يفيد بورد بلاغ من مركز دكرنس بمصرع "اسلام .ك .م" ١٨ عاما طالب بالثانوى على أيدي زملائه.





وانتقل إلى مكان الواقعة الرائد حسام عبد المنعم رئيس مباحث المركز وتبين ان القتيل كان يلعب الكرة مع زملائه وتشاجر مع كل من "اسلام .م" ١٨ عاماـ و"احمد .م" ١٨ عاما، فتعديا عليه بآلة حادة، ولقى مصرعه فى الحال.



