علي ربيع عن تعلمه اليابانية في مسلسل سك على أخواتك: بيوجع البوقّ.. فيديو

نشر الفنان على ربيع، فيديو له، من كوليس مسلسل سك على أخواتك عبر حسابه على انستجرام.وعلق على ربيع على الفيديو: "من كواليس مسلسل سك علي اخواتك، وانا بتعلم ياباني، الياباني طلع صعب اوي ويوجع البوقّ".وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "اليابانى مش سهل بردو - مسلسل روعة - بس عسل والله".ويذكر ان اخر اعمال الفنان على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" ويشارك مع أصدقائه بمسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي في الموسم الأخير.