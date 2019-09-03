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فن

علي ربيع عن تعلمه اليابانية في مسلسل سك على أخواتك: بيوجع البوقّ.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 06:22 ص
على ربيع
على ربيع
القسم الميدانى
نشر الفنان على ربيع، فيديو له، من كوليس مسلسل سك على أخواتك عبر حسابه على انستجرام.

وعلق على ربيع على الفيديو: "من كواليس مسلسل سك علي اخواتك، وانا بتعلم ياباني، الياباني طلع صعب اوي ويوجع البوقّ".

وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "اليابانى مش سهل بردو - مسلسل روعة - بس عسل والله".

ويذكر ان اخر اعمال الفنان على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" ويشارك مع أصدقائه بمسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي في الموسم الأخير.

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