علي ربيع عن تعلمه اليابانية في مسلسل سك على أخواتك: بيوجع البوقّ.. فيديو

نشر الفنان على ربيع، فيديو له، من كوليس مسلسل سك على أخواتك عبر حسابه على انستجرام.
وعلق على ربيع على الفيديو: "من كواليس مسلسل سك علي اخواتك، وانا بتعلم ياباني، الياباني طلع صعب اوي ويوجع البوقّ".
وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "اليابانى مش سهل بردو - مسلسل روعة - بس عسل والله".
ويذكر ان اخر اعمال الفنان على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" ويشارك مع أصدقائه بمسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي في الموسم الأخير.
وعلق على ربيع على الفيديو: "من كواليس مسلسل سك علي اخواتك، وانا بتعلم ياباني، الياباني طلع صعب اوي ويوجع البوقّ".
وحاز الفيديو على اعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى : "اليابانى مش سهل بردو - مسلسل روعة - بس عسل والله".
ويذكر ان اخر اعمال الفنان على ربيع مسلسل "فكرة بمليون جنيه" ويشارك مع أصدقائه بمسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي في الموسم الأخير.