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تعرف على موعد صدور التأشيرة السياحية للسعودية

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:44 ص
لتأشیرة السیاحیة
لتأشیرة السیاحیة ستتاح لـ 51 دولة حول العالم
أحمد قاسم
كشفت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء، عن موعد صدور التأشيرة السياحية لدخول المملكة العربية السعودية.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن مصادر قولها إنه سيبدأ العمل بالتأشیرة السیاحیة لدخول المملكة اعتبارًا من 27 سبتمبر الجاري.

وأشارت الصحيفة إلى أن التأشیرة السیاحیة ستتاح لـ 51 دولة حول العالم برسوم تصل إلى 440 ريالًا، وتشمل التكاليف التأمین الطبي.

وأوضحت المصادر لـ"الصحيفة"، أن مدة التأشیرة ستكون 90 يومًا، ويمكن للراغبين الحصول عليها عن طريق منصة التأشیرات بموقع وزارة الخارجیة، أو جھاز الخدمة الذاتیة في صالات القدوم بمطارات المملكة الدولیة، أو عن طريق مكتب الجوازات بالمطار.

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