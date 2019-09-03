في أول يوم دراسي.. مصرع 8 تلاميذ في هجوم على مدرسة ابتدائية في الصين.. فيديو وصور

أفادت وسائل الإعلام الصينية، اليوم، الثلاثاء، بمصرع ثمانية تلاميذ راحوا ضحية هجوم على مدرسة ابتدائية بوسط الصين، في أول يوم دراسي لهم.



ووفقا لصحيفة جلوبال تايمز، قالت الشرطة المحلية، في بيان لها، إن ثمانية تلاميذ من أصل عشرة لقوا حتفهم وأصيب الاثنان الآخران في هجوم على مدرسة شاويانجو الابتدائية في مدينة إنشي بإقليم خوبي، في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي.



ونقل الأطفال المصابون إلى المستشفى على الفور، ولم يتسنّ إنقاذ سوى اثنين منهم فقط.



وقد تمكنت الشرطة من القبض على مشتبه به، يبلغ 40 عاما، والذي تبين أنه أحد السكان المحليين وقد تم الإفراج عنه العام الماضي بعدما أمضى ثمانية أعوام في السجن بتهمة محاولة اغتيال.



ولم تذكر السلطات المحلية كيفية تعرض الطلاب للهجوم أو السلاح المستخدم لتنفيذه أو دوافع الجريمة، وقالت الحكومة المحلية إنها تقدم المساعدة النفسية لأسر الضحايا.



وجدير بالذكر أن الهجمات التي تستهدف المدارس بالصين يتم تنفيذها باستخدام السكاكين أو المتفجرات يدوية الصنع، حيث إن الأسلحة النارية تخضع لقيود مشددة.



