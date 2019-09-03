بيراميدز إلى نهائي كأس مصر.. ملخص وأهداف مباراة بيراميدز وبتروجيت | فيديو

نجح فريق كرة القدم الاول بنادي بيراميدز في تحقيق الفوز على منافسه بتروجيت بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد بتروسبورت فى إطار نصف نهائي كأس مصر موسم 2018-2019، ليواجه الزمالك رسميا فى النهائي.



سجل هدفي فريق بيراميدز اريك تراوري فى الدقيقة 16 من زمن المباراة ، قبل أن يضاعف النتيجة إبراهيم حسن فى الدقيقة 44 من زمن اللقاء.



ويواجه فريق بيراميدز منافسه الزمالك في نهائي بطولة كأس مصر يوم 8 سبتمبر الجاري، ويتم تحديد الموعد بالساعة وملعب المباراة وموقف الجماهير خلال الأيام المقبلة.

