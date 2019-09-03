الخشت يطلق إشارة البدء في المرحلة الثالثة من تطوير الحرم الجامعي

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، البدء في أعمال تطوير المرحلة الثالثة من الحرم الجامعي وتشمل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وكلية العلوم، وبدء رفع كفاءة مبنى 2 من مدينة الطلاب.



وقال الدكتور الخشت عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "الشكر واجب لكل العاملين على مختلف مستوياتهم والجهات المساهمة في أعمال التطوير ورفع كفاءة منشآت الجامعة التي سبق الانتهاء من اعمال تجديدها، وتشمل 11 مبنى بالمدن الجامعية وعمليات تطويرها، ومبنى القبة، ومباني كليات الآداب والحقوق، وتواصل الجامعة عمليات تطوير منشآتها وتحديثها وفق أحدث معطيات العصر".



وأضاف الخشت: "كانت المرحلة الأولى لعمليات التطوير قد شملت سور الجامعة، وبرج الساعة ومبنى القبة والمنطقة المحيطة بهما، وهذا التطوير تم بشكل علمي من خلال لجنة مشتركة بين كلية الآثار ووزارة الآثار وشركة المقاولون العرب، لاختيار أنسب الوسائل لتطوير مبنى القبة بنظام الترميل 1.5 بوصة".



وتابع: "تم تطوير قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة، من خلال إنشاء نظم جديدة للصوتيات والإضاءة والميكانزمات الخاصة بتشغيل الستائر وفصل أجزاء المسرح، وفقًا لأحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا إدارة المسارح عالميًا مع الالتزام بالطابع الأثري الذي يميز القاعة، بوصفها إحدى المعالم المهمة في مصر وشاهدة على العديد من أهم الأحداث السياسية والاجتماعية والفنية".



كما شملت عمليات التجديد تطوير مدخل المدينة، والمطعم، والمسجد، ومبنى المجلس العربي بالمدينة، وحدائقها، وتتواصل عمليات تطوير المباني وتجديدها.



ونوه إلى أنه تم رفع كفاءة العديد من المنشآت الجامعية والبنية الأساسية بها، وصيانة المباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، مع اتخاذ إجراءات الأمن والسلامة بالمباني الجامعية، وإستحداث عدد من القاعات التدريسية وتجهيزها، وترميم وتجديد مبني التعليم المفتوح، وإنشاء 6 كافتيريات جديدة طبقا لطراز معماري يتلاءم مع مكانة جامعة القاهرة لخدمة طلابها، وهو ما سيتم عمله بالمكتبات التي تم هدمها من سنوات.