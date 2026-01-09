سقوط الأشجار على الطرق في دمياط بسبب شدة الرياح

شهدت محافظة دمياط موجه من الطقس السيء نتيجة التقلبات الجويه، حتى أدى سقوط الأمطار بغزارة والرياح الشديدة إلى سقوط عددا من الأشجار على الطرق العامه وداخل المدن.

سقطت شجرة بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة رأس البر نتيجة للرياح الشديدة ، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وسقطت شجرة على طريق قريه العيبدية التابعه لمركز فارسكور نتيجة لشدة الرياح وسقوط الأمطار بغزارة على مدار اليوم.

وأكد الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، على جميع الأجهزة المعنية بالتواجد الفورى بالشوارع والتعامل الفورى مع التلفيات التى تسببها الأمطار والرياح.