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رياضة

ايهاب جلال الأنسب.. فرج عامر يوجه صدمة لـ حسام حسن بشأن توليه قيادة المنتخب

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:27 م
فرج عامر
فرج عامر
ياسمين تيسير
أكد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، أن حسام حسن المدير الفني للفريق مدرب مميز للغاية ولديه طريقة خاصة في التدريب، حيث إنه يفضل بناء الفريق بالكامل على يديه.

وأضاف فرج عامر في تصريحات لبرنامج "ملعب 9090"، أن حسام حسن مستمر حتى الآن مع الفريق خاصة أنه لم يبلغه أي مسئول بشأن قيادته للمنتخب الأول خلفا لـ المكسيكي خافيير أجيري. 

وتابع فرج عامر أن قيادة حسام حسن للمنتخب أمر رائع وشرف كبير له، حيث إنه منصب سياسي وليس فقط كرويًا، مشددًا على أنه يرحب برحيله لقيادة المنتخب، وأن الجميع لا تعنيه سوى مصلحة المنتخب الأول.

أما عن رأيه في الأنسب لقيادة المنتخب الأول، فأكد أن إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق المصري البورسعيدي هو الأنسب، حيث إن حسام حسن يفضل العمل معه جهازه المعاون وهو الأمر الذي يتعارض مع سياسة فرض التوازنات وتعيين مدربين بانتماءات مختلفة.

وأوضح فرج عامر أن حسام حسن لا تعنيه النجوم ولكن يفضل رؤيته تلك النجومية داخل الملعب فقط، مشددًا على أنه كل موسم يكتشف نجومًا جددًا.

وضرب فرج عامر مثالا بـ عبدالله جمعة نجم الزمالك، مؤكدًا أن حسام حسن هو أول من أشركه بمركز الظهير الأيسر.

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