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تعليم

تعرف على المجموع المطلوب لقبول طلاب الإعدادية في مدرسة صناعة المجوهرات

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 12:50 م
اول مدرسة لصناعة
اول مدرسة لصناعة المجوهرات
ياســـمين بدوي
كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أن الوزارة بدأت في وضع مناهج مدرسة التكنولوجيا التطبيقية لصناعة الحلى والمجوهرات كأول مدرسة متخصصة فى صناعة الحلى والمجوهرات.

وقال  الدكتور محمد مجاهد، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية التى بدأت الوزارة فى تعميمها مؤخرًا، تشجع الطالب على الحضور والانضباط والحفاظ على البيئة الصناعية.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم أن الطالب في هذه النوعية من المدارس، مشيرًا إلى أن طالب مدرسة صناعة الحلي والمجوهرات يستطيع يضمن بسهولة فرصة عمل حقيقة بعد تخرجه، كما أنه يستطيع العمل فى أحد مصانع صناعة الحلى والمجوهرات.

وأوضح الدكتور محمد مجاهد أن فكرة افتتاح مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات، تأتي لأن صناعة الذهب مهمة جدا حاليا فى كثير من الدول، قائلا: "نأمل أن يغزو خريجو هذه المدرسة سوق العمل المحلية والدولية".

وأكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الحد الأدنى للقبول بهذه المدرسة قد يصل إلى 220 درجة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

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