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محافظات

تخفيضات تصل 50%.. تعرف على أماكن معارض أهلا مدارس بالجيزة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 01:59 م
معارض أهلا مدارس
معارض أهلا مدارس بالجيزة
محمد الصاحي
أعلنت محافظة الجيزة أنه تم التنسيق لإقامة 6 معارض لمستلزمات المدارس على مستوى المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، لاستقبال العام الدراسي الجديد وبتخفيضات تصل إلى 50%، تحت شعار "أهلا مدارس".

وأشار محافظة الجيزة إلى أن المعارض التى تمت إقامتها تشمل المعرض الرئيسي بشارع الملك فيصل على مساحة 2000 متر مربع وستقام المعارض الأخرى بأحياء ومراكز ومدن الهرم في منطقة المنصورية، وجنوب الجيزة في منطقة المنيب، والعجوزة في منطقة أرض اللواء، وكرداسة في شارع اللبينى، والحوامدية علي طريق مصر أسيوط الزراعى.

وأوضحت محافظة الجيزة أن الغرفة التجارية ستتحمل كامل تكلفة إقامة المعارض وكافة الخدمات اللوجستية للشركات العارضة التي ستلتزم من جانبها بعرض منتجاتها بتخفيضات تصل إلى 50٪.

ونوهت محافظة الجيزة بأن المعارض ستبدأ فى استقبال المواطنين بداية من الأسبوع الجاري، ولمدة شهر لضمان تحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

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