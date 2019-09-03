أنا وأنت عارفين انك خايف.. أحمد فلوكس يستعيد ذكرياته فى فيلم الممر.. شاهد

نشر الفنان أحمد فلوكس 3 مقاطع فيديو له من فيلم الممر على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.



واستعاد فلوكس أفضل ٣ مشاهد له داخل الفيلم .. قائلا: "أنا وأنت عارفين انك خايف".



وجاءت التعليقات كالآتي:



" من أفضل أدوارك"

" فيلم رائع بجد و الدور كان حلو اوي و مش بزهق منه خالص"

" الفيلم ده جميل بجد"

" فيلم و دور مفيهوش غلطه"



يذكر أن آخر أعمال أحمد فلوكس فيلم الممر، تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.