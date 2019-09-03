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تعليم

التعليم: دورات تدريبية في صناعة الذهب والماس لجميع أفراد المجتمع بعد افتتاح مدرسة ايجيبت جولد

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 05:32 م
مدرسة لصناعة الحلي
مدرسة لصناعة الحلي و المجوهرات
ياســـمين بدوي
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية التي تعد أول مدرسة متخصصة في صناعة الحلي والمجوهرات، سوف تفتح أبوابها لجميع أفراد المجتمع عن طريق توفير دورات تدريبية متخصصة في صناعة الذهب والماس والمجوهرات بعد شهرين من افتتاحها.

وأكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الحد الأدنى للقبول بهذه المدرسة قد يصل إلى 220 درجة من الطلبة الحاصلين على الشهادة الإعدادية.

وأوضح أن التقديم لتلك المدرسة مستمر حتى 15 سبتمبر 2019 للحاصلين على الشهادة الإعدادية من جميع المحافظات، وأنه سيتم عقد امتحان في اللغة العربية والإنجليزية للمتقدمين.

وأشار مجاهد إلى أن فكرة افتتاح مدرسة لصناعة الحلي والمجوهرات، تأتي لأن صناعة الذهب مهمة جدا حاليا فى كثير من الدول، قائلا: "نأمل أن يغزو خريجو هذه المدرسة سوق العمل المحلية والدولية".

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