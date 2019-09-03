للوقوف على نقاط القوة والضعف.. أول طلبات الصربي يسيتش من الإسماعيلي

طلب المدرب الصربي ميودراج يسيتش المدير الفني الجديد للنادي الإسماعيلي، تسجيلات لبعض مباريات الفريق في الموسم الماضي، للوقوف علي نقاط القوة والضعف في الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم المقبل، الذي يبدأ بعد أيام قليلة.



وكان مجلس إدارة النادي الإسماعيلي قد أعلن منذ أيام قليلة عن تعيين الصربي يسيتش مديرا فنيا للفريق بدلا من محمود جابر، الذي اعتذر عن العمل مع المدرب الأجنبي كمدرب عام.



ويستعد النادي الإسماعيلي بقوة لمباراة أهلي بنغازي الليبي، الذي ستقام يوم 13 سبتمبر الجاري، علي ملعب الإسماعيلية، في إطار منافسات ذهاب دور ال32 من البطولة العربية.