قنا الرياضي في ضيافة الجونة وديا بعد إلغاء ودية شبان قنا استعدادا للموسم الجديد



واللاعبون هم:

أحمد محمد رمضان، إسلام عادل علي، أيمن شعبان علي متولي، محمد عبيد مبارك أحمد، عبدالله علي محمد علي، علي جادالله زكى محمد، محمد أحمد حامد عبدالحليم، أحمد حسن أحمد محمد، حازم كمال محمد حسن، حسن سعد محمد أحمد، وحميدو كمارا.



يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي قنا الرياضي ، ضيفا على فريق الجونة ، غدا الأربعاء في الرابعة والنصف، في لقاء يجمع بين الفريقين على ملعب الثاني، ضمن استعدادتهما للموسم الجديد.وجاء لقاء قنا الرياضي بدعوة من الجهاز الفني لفريق نادي الجونة، بقيادة الصربي نيبوشا ميلوسيفيتش، الذي أبدى رغبته لإقامة هذه المباراة، واستضافة فريق قنا الرياضي ، بعد الغاء ودية شبان قنا لاسباب غير معروفة ، فور العودة من معسكر الإعداد لفريق نادي الجونة، والمقام بدولة سلوفينيا. ضمن استعدادات الفريق للموسم الجديد بالدورى الممتاز .وكان مسئولو مجلس إدارة نادي قنا الرياضي برئاسة أشرف سعد، والجهاز الفنى بقيادة محمود إبراهيم ، استقروا على إرسال قائمة أولية لاتحاد الكرة، استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثالث.