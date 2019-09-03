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بوابة الازهر الالكترونية .. موعد تقديم الطعون على نتيجة الثانوية الأزهرية 2019 الدور الثاني

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:00 م
بوابة الازهر الالكترونية
بوابة الازهر الالكترونية
محمد شحتة
نشرت بوابة الازهر الالكترونية نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني، وصرح الشيخ أحمد عبد العظيم، رئيس كنترول الشهادة الثانوية، بأنه بناء على تعليمات وكيل الازهر، سوف تبدأ لجنة النظام والمراقبة ولجنة الطعون الإلكترونية في تلقي طلبات الطعون على نتائج الدور الثاني ابتداءً من يوم الخميس القادم الموافق 5/9/2019، ولمدة خمسة عشر يومًا.

وأوضح رئيس كنترول الشهادة الثانوية، أن لجنة الطعون الإلكترونية جاهزة لاستقبال الطعون على بوابة الازهر الالكترونية بشكل أكثر فاعلية وأكثر تعاونًا، لتلاشي جميع السلبيات والأخطاء التي ظهرت في الدور الأول، ليحصل كل ذي حق على حقه.

واعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني وشعبة العلوم الإسلامية، للعام الدراسي 2018 /2019م.

وبلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني للقسم العلمي 74.31%، بينما بلغت نسبة النجاح في نتيجة الثانوية الازهرية 2019 الدور الثاني القسم الأدبي 87.10%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 82.97 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 52584 طالبًا وطالبة، بينما بلغت نسبة النجاح العامة لشهادة الثانوية شعبة العلوم الإسلامية 100%، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان.

وقدم وكيل الأزهر التهنئة للطلاب الناجحين، مطالبًا من لم يحالفهم التوفيق بعدم اليأس والإصرار على النجاح، وبذل المزيد من الجهد في العام القادم، مؤكدًا أن الأزهر الشريف بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر يقدم كل الدعم لأبنائه الطلاب، وبخاصة الطلاب الذين لم يحالفهم التوفيق.

كما قدم الشكر لكل من ساهم في إتمام هذا العام الدراسي على أكمل وجه، مما حقق الكثير من الإيجابيات، ومن أهمها القضاء على الغش والحد من تسريب الأسئلة، رغم استخدام وسائل تقنية متطورة، مما ساهم في رفع المستوى التعليمي.

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