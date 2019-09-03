داعية إسلامي يكشف سبب بدء حروف اللغة العربية بالألف.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن حروف المعجم 28 حرفا تبدأ بحرف الألف لأنه مستقيم ومنضبط وسبب تقدمه استقامته على جميع الحروف.



وأضاف، عبد المعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الثلاثاء، أن الشعر تحدث عن ألف الكتابة فأنظم: إن كنت تسعى للسعادة فاستقم ... تنل المراد وتغدو أول من سما ... ألف الكتابة وهي بعض حروفها ... لما استقام على الجميع تقدما.



وتابع: الذي يغرق الناس يوم القيامة هو اللسان والكلام والذي ينجيهم أيضا من النار هو اللسان وما يتلفظ به، قائلا "لو عاوز السعادة استقم فى حياتك عن طريق ضبط لسانك، لأن اللسان هو المصيبة السوداء إما أن يغرق الناس أو ينجيهم".



