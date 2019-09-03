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رياضة

الكشف عن شعار مونديال 2022 بقطر .. رسميا

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 07:49 م
مونديال 2022
مونديال 2022
محمد رشاد
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن الشعار الرسمي لكأس العالم 2022 في قطر.

الشعار على هيئة دائرة معقودة تدل على ربط العالم ببعضه وتواصل مختلف الثقافات معا مثل الثقافة العربية والدولية.

أما المنحنيات في الشعار ترمز إلى الكثبان الصحراوية المتموجة في قطر والخليج العربي كما يأخذ شكل رقم 8 تذكيرا لملاعب الثمانية التي ستستضيف مباريات مونديال 2022، كما يرمز أيضا إلى رمز اللانهاية.

يشير أيضا الشعار إلى الملابس الشتوية المستوحاة من منطقة الخليج العربي خاصة أنها ستكون أول بطولة كأس عالم تقام في الشتاء، وهو يشبه إلى حد كبير إلى "الشال الصوف" العربي وهو الذي يتم ارتداؤه في فصل الشتاء في منطقة الخليج وحول العالم أيضا.

وكتابة الكلمات على الشعار مستوحاة من جماليات فن الخط العربي وتبرز أناقته من خلال التطويل الذي يضاف بين الحروف والرسم الفريد لحرف الـQ باللغة الإنجليزية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أعلن في وقت سابق إقامة مونديال قطر 2022 في فصل الشتاء لأول مرة في التاريخ بالتحديد في شهري نوفمبر وديسمبر.
الكشف عن شعار مونديال 2022 بقطر .. رسميا

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