ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الإسكندرية السينمائي يزيح الستار عن بوستر الدورة الـ 35

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 08:36 م
مهرجان الإسكندرية
مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط
نورا نبيل
كشفت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن بوستر دورته الـ 35 التي تقام في الفترة من 8 إلى 13 أكتوبر المقبل، تحت رعاية د.إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، ود.عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية.

وصمم البوستر الفنان محمد الكومي، وفكرته عبارة عن سفينة كبيرة تبحر في شريط سينمائي كبير على ضوء القمر بخلفية سوداء يتخللها اللون الأزرق الغامق ويحمل رقم الدورة، منعكسا عليها ضوء الشمس الذي يمنحها شكلا مبهرا.

كما استخدم مصمم البوستر اللون الذهبي المرصع بالجواهر الذي رسم به السفينة والشريط السينمائي ليكون أيضا نفس لون اسم المهرجان واسم نجمة الدورة الفنانة نبيلة عبيد.
الإسكندرية السينمائي يزيح الستار عن بوستر الدورة الـ 35

ترشيحاتنا

الأغلى بين 3 سيارات فى مصر .. تعرف على مواصفات وإمكانيات سيارة حادث عمرو زكي

رفض تدريب الأهلي .. مانو مديرا فنيا لـ بالميراس البرازيلي

اصطدام طائرتين على مدرج مطار فى روسيا

6 أسباب تؤدي إلى الحكة في الجسم بعد الاستحمام.. احترسي منها

قاهر الأهلي .. بيراميدز ينافس الزمالك على كأس مصر وطريق وحيد للتتويج

"يخلق من الميت حي".. طفلة تخرج من رحم سيدة فارقت الحياة منذ 4 أشهر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان

بعد تكريمها بمهرجان فينيسيا.. جولي آندروز: محظوظة لقضاء حياتى فى السينما

طريقة عمل الرقاق الطرى .. 7 وصفات لذيذة أبرزها اللحمة المفرومة والبيتزا