ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سيد زيزو يشارك فى مران الزمالك بعد العودة من الراحة

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 09:21 م
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو
منتصر الرفاعي - ملك موسى
شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم عودة أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق، حيث انتظم اللاعب في التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو.

انفرد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بأيمن طاهر مدرب حراس المرمى من أجل تجهيز محمد عواد وأبو جبل حارسي المرمى بالفريق لمباراة بيراميدز وطلب ميتشو من طاهر خوض الحارسين تدريبات إضافية خاصة.

وعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع انطونيو مدرب الاحمال، واتفق المدير الفني مع انطونيو على برنامج تدريبات بدنية قوية للاعبين استعدادا لمباراة بيراميدز وذلك لرفع معدل اللياقة البدنية

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز مساء الأحد المقبل في نهائي كأس مصر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنطونيو يقود تدريبات إحماء اللاعبين بالزمالك

انطونيو كلمة السر .. أول إجراء من ميتشو بخصوص لاعبى الزمالك

اخبار نادي الزمالك اليوم الثلاثاء 20-8-2019

ميتشو يتمسك برحيل أيمن طاهر وضم مدرب حراس أجنبي

جلسة خاصة بين ميتشو وشيكابالا

ميتشو يدرس رفع لياقة لاعبي الزمالك استعدادا لـ بيراميدز بهذه الطريقة

ترشيحاتنا

حدادًا على مقتل الحسين.. هكذا كانت تحتفل مصر بذكرى عاشوراء في عصر الفاطميين

حفظ شكوتين ضد رضوى الشربيني ومفيدة شيحة.. ننشر تفاصيل اجتماع الأعلى للإعلام

عيل مجرم .. اختلف مع زملائه في العمل فقتل 7 منهم

بـ بطن مكشوف .. سامية الطرابلسي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور.. صور

بعد إزالة ورم من المخ .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجي بو غصن .. فيديو

نائب إسكندرانى يفجر مفاجأة حول تحصيل رسوم من الشواطئ السياحية بـ المستندات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان

بعد تكريمها بمهرجان فينيسيا.. جولي آندروز: محظوظة لقضاء حياتى فى السينما