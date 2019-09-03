أحمد سيد زيزو يشارك فى مران الزمالك بعد العودة من الراحة

شهدت تدريبات فريق الكرة الأول بنادي الزمالك اليوم عودة أحمد سيد "زيزو" لاعب وسط الفريق، حيث انتظم اللاعب في التدريبات بعد الراحة التي حصل عليها بإذن من الجهاز الفني بقيادة الصربي ميتشو.



انفرد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بأيمن طاهر مدرب حراس المرمى من أجل تجهيز محمد عواد وأبو جبل حارسي المرمى بالفريق لمباراة بيراميدز وطلب ميتشو من طاهر خوض الحارسين تدريبات إضافية خاصة.



وعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك جلسة مع انطونيو مدرب الاحمال، واتفق المدير الفني مع انطونيو على برنامج تدريبات بدنية قوية للاعبين استعدادا لمباراة بيراميدز وذلك لرفع معدل اللياقة البدنية



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق بيراميدز مساء الأحد المقبل في نهائي كأس مصر.