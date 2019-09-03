ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات: القيادة السياسية أكدت ضرورة عودة القاهرة كأجمل المدن.. فيديو

الثلاثاء 03/سبتمبر/2019 - 10:08 م
صدى البلد
محمود محسن
أكد خالد صديق المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات أن سيتم إنشاء سوق كبير بمدينة رأس البر بمنطقة "اللسان" وهى منطقة التقاء البحر مع النيل وأحد أبرز الأماكن السياحية بالمدينة مؤكدا أنه سيتم إنشاء السوق على مساحة 3250 مترا وسيكون هناك فائض عن الباعة بزيادة بحيث يتم عمل استثمار بالمنطقة.

وأضاف المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc  أن عملية الإخلاء بمنطقة سور مجرى العيون مازالت مستمرة وتتم بمجهود كبير من المحافظة، مشيرا إلى أنه تم نقل أكثر من 600 أسرة لمنطقة الأسمرات وتم إنشاء المصانع الجلود والدباغة بشكل متطور.

وتابع المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات أن القاهرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي كانت من أجمل المدن ونحن نسعى جاهد لإعادة القاهرة إلى ما كانت عليه.

وأشار المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات إلى أن أعمال التطوير أيضا مستمرة بمنطقة الحسين بتكليف من القيادة السياسية بتطوير المنطقة الخديوية والفاطمية والرفع من كفاءة المدن فى محافظة القاهرة.

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بدون مكياج وبنظارة شمس.. إيمان العاصى فى إطلالة كاجوال.. شاهد

بإطلالات راقية وأنيقة.. سوسن بدر تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

بعد إزالة ورم من المخ .. آخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجي بو غصن .. فيديو

فيديو جديد لكهربا يشعل غضب جماهير الزمالك.. شاهد

اتهمت بسوء ارتداء الحجاب.. إيرانية تحرق نفسها أمام محكمة في طهران

اصطدام طائرتين على مدرج مطار فى روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟

مين أحلى .. أحلام و نوال الكويتية في اطلالة متشابهة بنفس الفستان

بعد تكريمها بمهرجان فينيسيا.. جولي آندروز: محظوظة لقضاء حياتى فى السينما