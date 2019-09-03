المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات: القيادة السياسية أكدت ضرورة عودة القاهرة كأجمل المدن.. فيديو

أكد خالد صديق المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات أن سيتم إنشاء سوق كبير بمدينة رأس البر بمنطقة "اللسان" وهى منطقة التقاء البحر مع النيل وأحد أبرز الأماكن السياحية بالمدينة مؤكدا أنه سيتم إنشاء السوق على مساحة 3250 مترا وسيكون هناك فائض عن الباعة بزيادة بحيث يتم عمل استثمار بالمنطقة.



وأضاف المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج هنا العاصمة عبر فضائية cbc أن عملية الإخلاء بمنطقة سور مجرى العيون مازالت مستمرة وتتم بمجهود كبير من المحافظة، مشيرا إلى أنه تم نقل أكثر من 600 أسرة لمنطقة الأسمرات وتم إنشاء المصانع الجلود والدباغة بشكل متطور.



وتابع المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات أن القاهرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي كانت من أجمل المدن ونحن نسعى جاهد لإعادة القاهرة إلى ما كانت عليه.



وأشار المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات إلى أن أعمال التطوير أيضا مستمرة بمنطقة الحسين بتكليف من القيادة السياسية بتطوير المنطقة الخديوية والفاطمية والرفع من كفاءة المدن فى محافظة القاهرة.