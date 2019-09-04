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رياضة

احمد شوبير يحكي تفاصيل مهمة عن تدريبات الأهلي بعد اجتماعه بـ فايلر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:55 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
مصطفى كرم
أكد احمد شوبير حارس مرمي النادي الاهلي السابق حرصه الشديد لمتابعة تدريبات النادي الاهلي تحت قيادة المدير الفني الجديد فايلر.

وغرد أحمد شوبير عبر تويتر "‏روحت النادي الأهلي النهاردة، واتعمدت إني أقعد اتفرج على التدريب، وصعب جدَا نحكم على فايلر طبعا من خلاله" . 

وأضاف أحمد شوبير: "لكن.. من رؤيتي ليه الراجل عنده شخصية قوية، المساعدين اللي معاه ليهم دور كبير جدََا، التدريب كان جاد جدََا وشعرت بإن ده واصل للاعبين" . 

ولقيت تغريدة أحمد شوبير ردود فعل واسعة من متابعية عبر تويتر، إذ جاءت تعليقات بعضهم، بين "‏‎ربنا يبشر حضرتك بكل خير"، و " ‏‎نتمنى والله". 

وتولي فايلر القيادة الفنية للأهلي خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته عقب وداع بطولة كأس مصر على يد بيراميدز، الشهر الماضي.

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