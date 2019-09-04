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رياضة

الشال الصوفي والرقم 8 في شعار كأس العالم 2022 بقطر

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:15 ص
شعار كأس العالم 2022
شعار كأس العالم 2022
إسراء أشرف
قدمت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المسؤولة عن ملف تنظيم كأس العالم 2022 بقطر، أمس، الثلاثاء، الشعار الرسمي للنسخة 22 من كأس العالم FIFA، الذي ستحتضنه الدوحة في 2022.

ووفقًا لما وصفه الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن الشعار الرسمي للنسخة 22 من كأس العالم FIFA، يجسد رؤية استثنائية لحدث سيجمع ويستقطب كل شعوب الأرض، بينما يتبنى عناصر مميزة من الثقافتين القطرية والعربية ولمسات من عالَم اللعبة الجميلة.

ونرصد في السطور التالية قصة الشعار الجديد لبطولة كأس العالم، والمعاني التي استوحى منها.


الشال الصوفي

تأتي هيئة الشعار على شكل كأس العالم، حيث مستلهم من الشال الصوفي التقليدي الذي يرتديه الناس خلال فصل الشتاء، وفي العالم العربي وخاصة في منطقة الخليج، كما توحي هذه القطعة من الملابس الشتوية بتاريخ تنظيم البطولة كون هذه ستكون النسخة الأولى من كأس العالم FIFA.

رمز اللانهاية ورقم "8"

تشير العقدة الشريطية المتكاملة إلى الرقم "8" وهو عدد الاستادات المذهلة التي ستستضيف بين جنباتها العرس الكروي العالمي، أما رمز اللانهاية بحد ذاته فيوحي بالطبيعة المترابطة والمتقاربة لهذا الحدث الرياضي العالمي.


الخط المبتكر

تبنى نسق الخط المبتكر الذي كتب به اسم البطولة تحت الشعار، رؤية جديدة لجمال الخط العربي ويمزج بين الثقافة العربية والآسيوية والتراث والحداثة.


عناصر الزخرفة

تمثل عناصر الزخارف أنماط نباتية مثل التي تطرز يدويًا لتزين الشال القطري وتعد جزءًا مهمًا من تراث البلاد، وتعتبر فنًا عربيًا أصيلًا.

وتستضيف قطر، بطولة كأس العالم المقبلة، خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022.
الشال الصوفي والرقم 8 في شعار كأس العالم 2022 بقطر

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