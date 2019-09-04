نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي يتفقد امتحانات التصفية بكلية البنات الإسلامية بأسيوط

تفقد الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي لجان امتحانات التصفية بكلية البنات الإسلامية، للاطمئنان على انتظام وحسن سير الامتحانات والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهن في أداء الامتحان.



كما شدد خلال الجولة، على ضرورة تواجد الأستاذ المختص بالمادة الممتحنة وذلك للإجابة على استفسارات الطالبات وحل أي مشكلة طارئة قد تؤثر سلبًا على هدوء اللجان وانضباطها أو تعيق حسن سير الامتحانات.



وأكد على جميع المراقبين بالامتحانات توفير الهدوء اللازم لامتحانات للطالبات، وعدم وضعهن فى ضغط نفسى مع تأكيد تطبيق الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون بشكل قوى لمواجهة الغش بكل وسائل.



رافق نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة الدكتور محمد أبو نبوت عميد الكلية والدكتور صلاح حسن عرابي وكيل الكلية.



كما أعمال الصيانة بصالات الطعام ومطبخ المطعم المركزى بالمدينة الجامعية للطالبات والذي يستوعب تجهيز وإعداد وجبات غذائية لحوالي 2000 طالبة بأربع مباني بالمدينة الجامعية للطالبات.



وشدد على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة ومراعاة معاير النظافة المتعارف عليها من أجل استقبال الطالبات فى العام الدراسي الجديد.