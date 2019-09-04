ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه قبلي يتفقد امتحانات التصفية بكلية البنات الإسلامية بأسيوط

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:38 ص
مطبخ المطعم المركزى
مطبخ المطعم المركزى بالمدينة الجامعية للطالبات
محمد شحتة
تفقد الدكتور أسامة عبد الرؤوف نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي لجان امتحانات التصفية بكلية البنات الإسلامية، للاطمئنان على انتظام وحسن سير الامتحانات والتأكد من توفير الأجواء الملائمة للطالبات داخل اللجان لمساعدتهن في أداء الامتحان.

كما شدد خلال الجولة، على ضرورة تواجد الأستاذ المختص بالمادة الممتحنة وذلك للإجابة على استفسارات الطالبات وحل أي مشكلة طارئة قد تؤثر سلبًا على هدوء اللجان وانضباطها أو تعيق حسن سير الامتحانات.

وأكد على جميع المراقبين بالامتحانات توفير الهدوء اللازم لامتحانات للطالبات، وعدم وضعهن فى ضغط نفسى مع تأكيد تطبيق الإجراءات القانونية التى ينص عليها قانون بشكل قوى لمواجهة الغش بكل وسائل.

رافق نائب رئيس الجامعة، خلال الجولة الدكتور محمد أبو نبوت عميد الكلية والدكتور صلاح حسن عرابي وكيل الكلية.

كما أعمال الصيانة بصالات الطعام ومطبخ المطعم المركزى بالمدينة الجامعية للطالبات والذي يستوعب تجهيز وإعداد وجبات غذائية لحوالي 2000 طالبة بأربع مباني بالمدينة الجامعية للطالبات.

وشدد على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة ومراعاة معاير النظافة المتعارف عليها من أجل استقبال الطالبات فى العام الدراسي الجديد.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة الأزهر يتفقد امتحانات التصفية بكليتي العلوم والتجارة

ترشيحاتنا

الرجولة قلب ومواقف.. شاب سعودي ينقذ رجلا من الغرق في السيول.. فيديو

اغتصب أمه والكلاب أكلته.. تفاصيل حرق جثة ساحر 4 ساعات بـ كاوتش عربية

المرحلة الخامسة للاستبعاد من التموين.. استمرار حذف غير المستحقين بهذه الشروط

5 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الاربعاء 4 - 9 - 2019

علاقات جنسية وتسول وزواج عرفى.. تفاصيل مثيرة فى جريمة السيدة زينب

الإفتاء تكشف عن طريقة عمل لـ التاتو حلال شرعاً

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل النودلز بالفراخ .. وصفات شهية متنوعة

بتخفيض 30%.. إقبال على منافذ مستقبل وطن لمستلزمات المدارس ببورسعيد

الصيف انتهى بـ 65 إطلالة للنجمات على البحر.. من كانت الأجمل؟