سقوط عصابة تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة بالنزهة.. صور

تمكن رجال الأمن من ضبط شخصين بالقاهرة كونا تشكيل عصابى لتزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة.





وفى أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة البحث الجنائى بالقاهرة بدائرة قسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية اشتبهت فى سيارة حال توقفها بجانب الطريق.





بفحص قائدها وسؤاله عن تراخيص السيارة إدعى إنه يعمل بإحدى الجهات القضائية وقدم إثبات شخصية "كارنيه" منسوب صدوره لذات الجهة "مزور" تبين أنه عاطل ومقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول.





وعثر بداخل السيارة على خاتم شعار الجمهورية تقرأ بصمته" الوحدة الحسابية لجهاز مدينة العبورـ هيئة المجتمعات العمرانية و (3) أكلاشيهات منسوب صدورهم لذات الجهة ومجموعة من الملفات والعقود خاصة بإنهاء إجراءات تراخيص بناء والتصالح فى مخالفات المبانى منسوب صدورهم لجهاز مدينة العبور وجميعهم مقلدين.





وبمواجهته إعترف بحيازته للكارنيه لتسهيل مروره من الأكمنة وقرر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع آخر صاحب مطبعة كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس تخصص نشاطه الإجرامى فى إصطناع وتزوير المحررات الرسمية المنسوب صدورها لجهات حكومية وترويجها على المواطنين نظير مبالغ مالية بإعداد الأكمنة وتقنين الإجراءات من ضبطه حال تواجده بالمطبعة ملكه.





وعثر بداخلها على كارنيه منسوب صدوره لذات الجهة التى إنتحل الأول عمله بها و (4) أختام ذات يد بلاستيكية و (12) إيصال منسوب صدورهم لإحدى الهيئات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية.





و (14) شهادة سداد تأمينات خاصة بأعمال المقاولات منسوب صدورها لذات الجهة وممهورة بخاتم شعار الجمهورية وجميعهم مقلدين وجهاز لاب توب يحوى صور لعدد من أختام شعار الجمهورية منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة وكذا نماذج لعملات نقدية أجنبية و جهاز طابعة وماسح ضوئى ووحدة كمبيوتر " كيسة " وماكينة قطع وتغليف الكارنيهات و ماكينة طباعة "تستخدم فى إصطناع وتزوير أختام شعار الجمهورية والكارنيهات" ومبلغ مالى.

وطبنجة صوت وعدد 39 طلقة ومجموعة كابلات موصلة بشاشة كمبيوتر مزودة بكروت شاشة تُستخدم فى تداول عملات نقدية إفتراضية إليكترونية "بيد كوين".





بمواجهته بأقوال المتهم الأول أيدها, وإعترف أن المبلغ المالى المضبوط من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، وحيازته الطبنجة الصوت بقصد الدفاع.



