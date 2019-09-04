750 مليون يورو عائدات وأرباح بايرن ميونخ في الموسم الماضي

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم اليوم، الأربعاء، أنه حقق عائدات وأرباحا قياسية خلال موسمه الماضي 2018 / 2019 في الدوري الألماني (بوندسليجا).



وكشف النادي البافاري أن عائداته بلغت 4ر750 مليون يورو (4ر825 مليون دولار) بزيادة 1ر14 بالمائة عن الموسم الذي يسبقه.



وأوضح النادي أن أرباحه ارتفعت بنسبة 78 بالمائة عن الموسم السابق لتصبح 5ر52 مليون يورو ليبلغ حجم الفائض لديه 4ر497 مليون يورو.



وقال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي للنادي، في بيان له اليوم: "نشعر بسعادة بالغة بالطبع لهذا النمو المالي للنادي... بايرن يحظى بنمو هائل على المستويين الرياضي والمالي".



وأضاف: "أوجه شكرا خاصا لجميع أطقم العمل بالنادي على إخلاصهم الذي أدى لهذه النتيجة السارة".



وقال رومينيجه إن العاملين بالنادي حصلوا على مكافآت بقيمة شهرين إضافيين.



وإلى جانب هذه الأرقام القياسية على المستوى المالي، شهد الموسم الماضي فوز بايرن بثنائية الدوري والكأس في ألمانيا فيما ودع الفريق دوري أبطال أوروبا من الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة.

