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فن

شاهد .. محمود العسيلي مع خطيبته في إسبانيا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 01:09 م
محمود العسيلي وخطيبته
محمود العسيلي وخطيبته
شروق ابراهيم
نشرت خبيرة التجميل أمنية عبد المنعم، صور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" تجمعها بخطيبها الفنان محمود العسيلي أثناء قضائهما عطلة صيفية في إسبانيا.

وظهرت أمنية بملابس البحر في كامل أناقتها في لحظات عفوية مع محمود العسيلي الذي ارتبطت به بعد قصة حب استمرت لفترة طويلة.

وأقيمت الخطوبة بين محمود العسيلي وخطيبته أمنية عبد المنعم في الساحل الشمالي في حفل بسيط حضره الأصدقاء المقربون.

يذكر أن آخر أغاني محمود العسيلي هي أغنية "أنتي وأنا" من كلمات أمير طعيمة، وألحان محمود العسيلي، وتوزيع علي فتح الله.
شاهد .. محمود العسيلي مع خطيبته في إسبانيا
شاهد .. محمود العسيلي مع خطيبته في إسبانيا
شاهد .. محمود العسيلي مع خطيبته في إسبانيا

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