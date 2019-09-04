لهذا السبب.. جوجل تواجه تحقيقا جديدا

أعلن أكثر من نصف المدعين العامين في أمريكا عن إجراء تحقيق لمكافحة الاحتكار في جوجل "Google"، وذلك خلال الأسبوع المقبل، ويأتى هذا التحقيق أثر بعض المخاوف من أن شركة التكنولوجيا الكبيرة أصبحت أكثر قوة، ولكن ليس من الواضح سبب قيام المدعين العامين بالتحقيق في جوجل على وجه التحديد، أو إذا كانوا سيحققون أيضًا مع شركتى فيسبوك وأبل، ويتوقع أن يكون التحقيق في 9 سبتمبر، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست".



وبحسب ما ذكره موقع "سي نت" التقني، يشمل التحقيق أكثر من نصف المدعين العامين للدولة، وإن وزارة العدل قد التقت بالعديد من هؤلاء المدعين في الولاية، ولكن ليس من الواضح ما إذا كانت الوزارة ستشارك في الدعوى النهائية أم لا.



وأعرب كل من نواب الكونجرس عن مخاوفهم من أن بعض شركات التكنولوجيا تسيطر على الإنترنت والسوق الإلكترونى بشكل عام، وفي أواخر الشهر الماضي، قامت لجنة فرعية تابعة للكونجرس لمكافحة الاحتكار باستجواب المسؤولين التنفيذيين من فيسبوك وأبل وأمازون وجوجل.



وفي مايو، درست وزارة العدل إجراء تحقيق في مكافحة الاحتكار في جوجل، وحتى عام 2013 وافقت الشركة على إجراء تسوية بعد تحقيق الذى أجرته وزارة التجارة الفيدرالية (FTC)، لمكافحة الاحتكار وفرض الاتحاد الأوروبي على جوجل غرامات لانتهاكاتها.



وقال متحدث باسم شركة جوجل "Google": "تساعد خدمات جوجل الناس كل يوم، وتعمل على خلق المزيد من الخيارات للمستهلكين، وتدعم الآلاف من الوظائف والشركات الصغيرة في جميع أنحاء البلاد، ونواصل العمل بشكل بناءً مع المنظمين، بما في ذلك المحامون العامون، في الإجابة على الأسئلة حول أعمالنا وقطاع التكنولوجيا الديناميكي الخاص بنا".



يذكر أن وزارة العدل أعلنت عن مراجعة واسعة لمكافحة الاحتكار لكبرى الشركات في صناعة التكنولوجيا، بما في ذلك أمازون وفيسبوك وجوجل، وبالرغم من أن وزارة العدل لم تعلن بعد عن تحقيق رسمي في أي شركة بشكل منفصل، فتحت لجنة التجارة الفيدرالية رسميًا تحقيقًا جديدًا لمكافحة الاحتكار في لشركة "Facebook"، وذلك بعد تغريم الشركة 5 مليارات دولار بسبب انتهاكات الخصوصية، وقد بدأت (FTC) أيضًا في إجراء مقابلات مع أشخاص بشأن السلوك المحتمل للمنافسة من شركة "Amazon"، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الوكالة قد بدأت تحقيقًا رسميًا في شركة التجارة الإلكترونية العملاقة.

