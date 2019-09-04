اشتعال صراع الجو.. من يتفوق سوخوي 57 الروسية أم إف 35 الأمريكية أم جي 20 الصينية؟

تحاول العديد من الدول العظمى في العالم، إثبات جدارتها وتفوقها العسكري، وسط التهديدات المستمرة باندلاع حرب عالمية جديدة، أو ربما صراع مباشر بين دولتين، وخاصة في الصناعات العسكرية.



تعد مقاتلة إف 35 الأمريكية، من أشهر وأهم المقاتلات التي ظهرت في العالم خلال الفترة القصيرة الماضية، كما أنها كسبت شهرة كبيرة في أعقاب الأزمة التي وقعت بين الولايات المتحدة وتركيا مؤخرا، وقرار واشنطن بعدم بيع هذه المقاتلات إلى أنقرة.



وأشارت بعض التقارير إلى تفوقها على المقاتلة الروسية "سوخوي 57"، ومقاتلة الصين جي 20، باعتبارها لها القدرة على تفادي مراقبة الرادار، وهي ميزة قوية تتمتع بها حينما تقوم باختراق دفاعات العدو، وتتميز بالقدرة على المناورة في الجو، فضلًا عن الإقلاع والهبوط بشكل عمودي.



كما كشفت روسيا أيضا عن مقاتلة سوخوي سو57، التي تعتبر المنافس الأقوى لمقاتلات الأف 35 الأمريكية، كما رأى بعض الخبراء أنها تتفوق عليها.



واعتبر خبير عسكري روسي وفق ما نقلته "روسيا اليوم" أن سوخوي 57 أكثر تطورا وقدرة عسكرية من طائرات أف 35، حيث أنها طائرة مناورة وتتفوق في الجو، وتستخدم لحل مسائل محددة تكنولوجيا رادارات الرؤية المنخفضة، لذلك، في حال حدوث مواجهة بين الطائرتين، فإن "سوخوي-57" ستكتشف "إف-35" أسرع وتستخدم السلاح قبلها.



أما عن مقارنة سوخوي 57، بالمقاتلة الصينية جي 20، فأشارت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية إلى طائرات سو57 الروسية تتفوق على المنافس الصيني بالقدرة على المناورة والخصائص الأسرع من الصوت. كما أن فعالية المقاتلة الروسية ستزيد أكثر عندما يتم تركيب محرك جديد فيها. الأن الطائرة مزودة بمحرك أ إل-41إف1.



فيما أعلنت الصين عن مقاتلتها جي 20، التي وصفتها بالمنافس القوي لطائرات سوخوي 57 الروسية، إلا أن العديد من التقارير أكدت على تفوق المقاتلة الروسية.



وكشفت التقارير عن تفوق الطائرات سوخوي 57 الروسية، وأف 35 الأمريكية، حيث قالت التقارير إن المشكلة الرئيسية في "جي-20" الصينية هي عدم وجود محرك نفاث مناسب.



وقالت مجلة "ناشيونال انترست" الأمريكية إنه رغم محاولات الصينيين تطوير محرك الطائرة، لكن يعتقد الخبراء أنه لن يزيد من قدرة جي-20 على المناورة إلى مستوى سو-57، أو أف 35.



