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رئيس دولة الاحتلال يقتحم الحرم الإبراهيمي

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 03:26 م
رئيس دولة الاحتلال
رئيس دولة الاحتلال يقتحم الحرم الابراهيمي
سمر صالح

اقتحم رئيس دولة الاحتلال الاسرائيلي رؤوفين ريفلين المسجد الإبراهيمي الشريف وسط اجراءات أمنية مشددة، تفرضها قوات الاحتلال في البلدة القديمة، تمهيدًا لزيارة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقالت مصادر فلسطينية، ان المنطقة المحيطة بالمسجد الابراهيمي ، شبه خالية من المواطنين مع تواجد مكثف لجنود الاحتلال.
ومن المتوقع ان يلقي "نتنياهو" مساء اليوم، كلمة امام المستوطنين الذين توافدون بالمئات على منطقة حي تل ارميدة، حيث المقبرة اليهودية، والتي مضى على وجودها في الخليل 90 عامًا.

وفي المقابل، اعتصم المئات من اهالي الخليل داخل المسجد الابرهيمي رفضًا لزيارة رئيس دولة ورئيس حكومة الاحتلال الى المسجد الاسلامي.

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