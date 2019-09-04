حامل ولا ايه.. اليسا برفقة أحد أصدقائها داخل طائرة.. شاهد

look who I met on the plane ? pic.twitter.com/UKABUjypE2 — Elissa (@elissakh) September 4, 2019

نشرت الفنانة اليسا عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة جديدة تجمعها بأحد أصدقائها فى الطائرةوعلقت اليسا على الصورة قائلة: "انظروا من قابلت على الطائرة؟"وظهرت اليسا فى الصورة منتفخة البطن على غير الطبيعى ماجعل الجمهور يعتقد أنها حاملوعلق متابعيها قائلين:شو هالجمااالأليسا حامل ولا إيهمنوره الدنيا يا نجمهوحشتينا اوي