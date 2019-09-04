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فن

حامل ولا ايه.. اليسا برفقة أحد أصدقائها داخل طائرة.. شاهد

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 04:00 م
اليسا
اليسا
القسم الميدانى
نشرت الفنانة اليسا عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة جديدة تجمعها بأحد أصدقائها فى الطائرة

وعلقت اليسا على الصورة قائلة: "انظروا من قابلت على الطائرة؟"

وظهرت اليسا فى الصورة منتفخة البطن على غير الطبيعى ماجعل الجمهور يعتقد أنها حامل

وعلق متابعيها قائلين:
شو هالجمااال
أليسا حامل ولا إيه
منوره الدنيا يا نجمه
وحشتينا اوي

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