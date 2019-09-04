حامل ولا ايه.. اليسا برفقة أحد أصدقائها داخل طائرة.. شاهد

نشرت الفنانة اليسا عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" صورة جديدة تجمعها بأحد أصدقائها فى الطائرة
وعلقت اليسا على الصورة قائلة: "انظروا من قابلت على الطائرة؟"
وظهرت اليسا فى الصورة منتفخة البطن على غير الطبيعى ماجعل الجمهور يعتقد أنها حامل
وعلق متابعيها قائلين:
شو هالجمااال
أليسا حامل ولا إيه
منوره الدنيا يا نجمه
وحشتينا اوي
وعلقت اليسا على الصورة قائلة: "انظروا من قابلت على الطائرة؟"
وظهرت اليسا فى الصورة منتفخة البطن على غير الطبيعى ماجعل الجمهور يعتقد أنها حامل
وعلق متابعيها قائلين:
شو هالجمااال
أليسا حامل ولا إيه
منوره الدنيا يا نجمه
وحشتينا اوي
look who I met on the plane ? pic.twitter.com/UKABUjypE2— Elissa (@elissakh) September 4, 2019