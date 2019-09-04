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رياضة

عمره 26 سنة.. حسام الزناتي مهندس ميكانيكا يخوض رحلة ضبط تروس لجنة المسابقات

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 05:06 م
حسام الزناتي
حسام الزناتي
القسم الرياضي
أعلنت اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة بإدارة شئون إتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، تعيين حسام الزناتي مديرا للجنة المسابقات بدلا من عامر حسين.

ويكشف صدى البلد أبرز المعلومات عن مدير لجنة المسابقات الجديد:.

- حسام الزناتي عمره 26 عاما وتخرج في جامعة ميريلاند كلية الهندسة قسم الميكانيكا وبعد عودته التحق بالعمل الرياضي.

- بدء العمل في المجال الرياضي عام 2015 ، حيث عمل مدربا مساعدا للمنتخب المصري لكرة القدم للمكفوفين بدءا من 2015 وحتى 2017.

-التحق بالجهاز الإداري لشركة الجونة المسئولة عن إدارة فريق الكرة ونجح في قيادة الفريق للصعود للدوري الممتاز وتقديم تجربة فريدة ومميزة خلال الموسم الماضي.

-تم اختياره في تنظيم كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت في مصر مؤخرا ،حيث اختير الزناتي نائبا لمحمد فضل مدير بطولة كأس الأمم الإفريقية توتال مصر 2019 وكان المسئول المباشر عن استاد القاهرة الدولي.

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