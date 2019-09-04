أمريكا توقع عقوبات على شبكة شحن لـ إيران وحزب الله وسوريا.. وتصدر تحذيرا

فرضت الولايات المتحدة الامريكية عقوبات على شبكة شحن يسيطر عليها الحرس الثوري الإسلامي الإيراني اليوم الأربعاء ، وقالت إنها ساعدت في نقل مئات الملايين من الدولارات من النفط إلى حزب الله اللبناني ونظام الرئيس السوري بشار الأسد وغيرها من الجهات الفاعلة غير المشروعة.



وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية حوالي 16 كيانا و10 أفراد في قائمة العقوبات الخاصة بها، وفقا لبيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني.



كما أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة تحذيرا استشاريا من مخاطر العقوبات المتعلقة بشحنات النفط المتجهة إلى سوريا، بما في ذلك الشحنات القادمة من إيران.



وقال وزير الخزانة ستيفن منوشين في بيان إن "تحرك وزارة الخزانة ضد هذه الشبكة النفطية المترامية الأطراف يكشف بوضوح أن الذين يشترون النفط الإيراني يدعمون بشكل مباشر الذراع الإيرانية المسلحة والإرهابية".