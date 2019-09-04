ضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة الدراجات البخارية بالمنيا

تمكنت الاجهزة الامنيه بالمنيا من ضبط عدة تشكيلات عصابية تخصصت فى سرقة الدراجات البخارية من المواطنين على مدار الايام الماضية



تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من مدير البحث الجنائى بالمديرية، بتمكن المقدم عمرو حسن ، رئيس مباحث قسم المنيا من ضبط عصام . م . ط 28 عاما عاطل ومقيم بتله سبق اتهامه في 4قضايا سرقات، وعبد الرحمن . س .ا 24 عاما عاطل ومقيم بأبو هلال، وأحمد .ع . ع 21 سنة عاطل ومقيم بقرية الشرفا، لتكوينهم تشكيل عصابي تخصص في إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات اعترفوا بصحتها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19 أحوال قسم المنيا.



كما الأجهزة الأمنية بمدرية الأمن من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية، حيث أكدت تحريات ومعلومات مباحث قسم شرطة المنيا قيام شخصان بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمحل إقامتهما، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بإرتكاب " 4 جرائم سرقات دراجات نارية"، وبيع الدراجات النارية لعملائهم "3 عمال" وأمكن ضبطهم، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراء



وضبطت اجهزة الامن تشكيل عصابي يتزعمه 3 عاطلين، متخصصين في سرقة الدراجات البخارية من الشوارع في مركز مغاغة.



تلقي مدير الأمن إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بورود معلومات أكدتها تحريات ضباط وحدة مباحث مركز شرطة مغاغة، تفيد أن كل من محمد . ع . ع 22 سنه عاطل، وبلال . أ .م 17 سنه عاطل، أنور . ر . ف 22 سنه عاطل، مقيمين بدائرة مركز شرطة مغاغة، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في إرتكاب وقائع سرقات الدراجات البخارية، متخذين من دائرة المركز والمناطق المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الثلاث، وبمواجهتهم بما جاء بالتحريات أقروا بصحتها وبتطوير مناقشتهم اعترفوا بإرتكاب 6 وقائع سرقة مماثلة.



بالعرض على مدير الأمن كلف إدارة البحث الجنائي بتطوير مناقشة المتهمين للوقوف على أبعاد نشاطهم الإجرامى والعرض على النيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات.





