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بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:43 م
ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
رشا عوني
شنرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورا جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، من كواليس تصوير برنامج شارع النهار.

وتألقت ياسمين الخطيب بـ فستان أبيض قصير شفاف على الصدر والأكتاف، ومزين بحزام أسود على الخصر، وهو من تصميم مصمم الأزياء أحمد عبدالله.

كما نشرت صورة لها بهذا الفستان وهي ترتدي طرحة الزفاف على شعرها، وبرفقة الفنان الشعبي سعد الصغير خلال تصوير إحدى حلقات برنامج شارع النهار الذي بدأت في تقديمه ياسمين الخطيب مؤخرًا.


بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور
بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور
بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور
بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور
بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

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