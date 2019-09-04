خالد الصاوي يكشف عن محطات مهمة ونقطة التحول في مسيرته الفنية

دوَّن الفنان خالد الصاوى، منشورًا عبر صفحته على فيس بوك، كشف من خلاله عن مشواره الفني وبدايته من مؤلف وشاعر ومخرج مسرحي إلى ممثل بعد أن ترك مجال الحقوق.





وكتب خالد الصاوي: "أحبائي الحقيقيون أنتم حبنا قديم، أدركني وأنا أبحث عن ذاتي في المنحنى الخطر بين ثانوي والحقوق، وما أن خطوت بمسرح الجامعة حتى ابتلعني وصرتم هالات افتراضية تحوم بوجداني، صرتم معي وأنا أكتب أو أمثل، وأصبحتم الغائب الحاضر دائمًا وثم طالتني غوايات تجر بعضها فيتجسد قطار حياتي عبر الإخراج والموسيقى والنشاط العام".





وأضاف خالد الصاوى: "وتوهجت جمرة شبابي وصرت اؤمن ان فني جوهري، هو سيفي في كمد الدنيا، وان التزامي ببلدي وناسي هو الدرع الذي يقيني خطر الأنانية، ولكني كنت مشتت القوى محدود الأثر، ومع ذلك لم أهن فني ولا لوثت مطارحكم التي كنت أرتبها في خيالي ليوم غير معلوم ولكن لا شك قادم وسيحملنا موجهًا لأعلى مراتب التواصل، ثم تشكل منكم جمهوري الاول قبل أن أيأس بعشرينياتي البائسة حينا والحلوة حينا والعنيدة دومًا".





وأكمل خالد الصاوى: "كبرت وكبر الحب من طرف واحد وازداد املا وإصرارا، ثم تبسم القدر ولفني النجاح بجناحيكم الدافئين، ومن درجة سلم الى التالية كُنتم تعطون حياتي اهم ما احتجته حتى قبل اهم اسلحة المرء الفقيدة وقتها اي: الفلوس والشهرة والرضا!".





وواصل خالد الصاوى: "أعطيتموني الثقة، ثم كان لكم القول الحاسم بشكل غير مباشر في مشواري لا حين صفقتم لخالد المؤلف والمخرج، بل حين صفقتم اقوى وأعمق وأبقى لخالد الممثل (وهو خالد الأقل ثقة بين خوالدي وقتها!) كنت أراني شاعرا ومسرحيا، ورفاقي يرونني مشروع مخرج كاد يكتمل، ولكنكم ببراءة وذكاء قلبي صفقتم للمشخصاتي الذي عشقته بجنون وخشيته برهاب توطن في أعماقي حينما تم استبعادي من مسرحية الابتدائية".





واستطرد خالد الصاوى : "وطغى تشجيعكم الصادق والمفاجئ على سجالات أحلامي وأوهامي وثرثرة عنادي ومراراتي، وهكذا استلم المشخصاتي الدفين شعلة الفن من موائمة الصاخبة باعماقي وانزوى خالد الفنان الشامل ومدير الفرقة والناشط والقائد والمعلم "والمهووس باختصار بحفر اسمه وبصمته في احجار حياة لم تكن قبل سن الأربعين صديقة ولا رقيقة في ردود فعلها الصلدة الباردة".



