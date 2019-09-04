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جوهرة تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد على أنستجرام.. صور

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:41 م
جوهرة
جوهرة
رشا عوني
نشرت الفنانة الاستعراضية جوهرة، صور جديدة لها على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات أنستجرام، لتفاجئ جمهورها بإطلالة جديدة كعادتها.

وظهرت جوهرة في فستان رمادي مجسم مزين بحزام ذهبي على الخصر، ومفتوح على الساق، مع صندل صيفي بكعب عالي.

واختارت جوهرة مكياج بسيط، وتركت شعرها الطويل منسدلًا على ظهرها، وهي التسريحة التي تفضلها دومًا جوهرة.
جوهرة تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد على أنستجرام.. صور
جوهرة تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد على أنستجرام.. صور
جوهرة تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد على أنستجرام.. صور
جوهرة تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد على أنستجرام.. صور
جوهرة تفاجئ متابعيها بـ لوك جديد على أنستجرام.. صور

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