ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لصناعة خراطيم الغاز والهواء.. فيديو

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مالك مصنع بدون ترخيص لصناعة خراطيم الغاز والهواء بالقاهرة.



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة قيامه بإنتاج وتصنيع خراطيم الغاز الهواء، من خامات مجهولة المصدر وتعبئة المنتج النهائى فى عبوات مدون عليها أنها مصنعة فى إحدى الدول الأوروبية تمهيدًا لطرحها بالأسواق مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.



وتمكنت الإدارة من ضبط 6,200 طن "حبيبات بلاستيك- خيوط مستلزمات إنتاج" وكذا 21750 متر "خراطيم غاز هواء" منتج نهائى-مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات القياسية مدون عليها أنها صناعة أجنبية على غير الحقيقة.