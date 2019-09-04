ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ملقب بـ أبو خطاب.. المخابرات اللبنانية تقبض على مصري بتهمة الإرهاب

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 07:25 م
الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن المخابرات اللبنانية ألق القبض على المطلوب المصري فادي إبراهيم أحمد علي، الملقب بـ"أبو خطاب"، لانتمائه إلى تنظيم "فتح الإسلام" الإرهابي.

وأوضحت القناة أن دورية من مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني أوقفت أبو خطاب على أحد مداخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، في مدينة صيدا جنوبي لبنان.

ويعتبر أبو خطاب، بحسب بيان الجيش، أحد أبرز الإرهابيين المطلوبين، حيث شكل خلية إرهابية تعمل لصالح تنظيم "داعش"، وقد تم توقيف معظم أفرادها.

وكانت هذه الخلية قد خططت لاستهداف مراكز للجيش اللبناني وعسكريين، وبعض الأماكن الدينية والسياحية في عدد من مناطق لبنان.

وشارك الموقوف في معارك ضد الجيش في طرابلس شمالي لبنان عام 2014، ضمن مجموعة الإرهابييْن أسامة منصور وشادي المولوي.

وغادر أبو خطاب مخيم عين الحلوة في سبتمبر من عام 2017، حيث بث فيديو يوثق خروجه، قبل أن يعود إلى المخيم المذكور في فبراير 2018، معاودا نشاطه في التخطيط لتنفيذ أعمال أمنية في الداخل اللبناني.

وتمت مباشرة التحقيقات مع الموقوف بإشراف القضاء المختص، حسبما أفادت مصادر عسكرية لبنانية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. تجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة

مقتل بلال العرقوب في مخيم عين الحلوة بلبنان واعتقال ابنائه

ترشيحاتنا

شاهد .. محمود العسيلي مع خطيبته في إسبانيا

خلي بالك.. لماذا لا تفتح الإيرباج في بعض حوادث السيارات؟

فيديوجراف| الكهرباء تطلق خدمة جديدة لتجنب أخطاء الفواتير

135 قرشا حتى الآن..الدولار يتراجع أمام الجنيه في البنوك المصرية

ترامب يفجر مفاجأة بشأن التفاوض مع إيران

رسالة مثيرة من سارة خليفة لـ كهربا : أنا بطل مبتعوضش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

الطرب المشوى.. تعرف على تاريخه و 4 أخطاء شائعة عليك تجنبها أثناء تحضيره بالمنزل..صور