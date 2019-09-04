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فن

1.3 مليون جنيه إيرادات أفلام عيد الاضحى الـ7 في 24 ساعة

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:24 م
الفيل الازرق 2
الفيل الازرق 2
أحمد إبراهيم
شهد موسم أفلام عيد الأضحى منافسة بين 7 أفلام على إيرادات شباك التذاكر، هي "ولاد رزق 2"، "الفيل الأزرق 2"، "خيال مآتة"، الجزء الثاني من "الكنز- الحب والمصير"، "انت حبيبي وبس"، "الممر" ، "كازابلانكا".

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، إن الأفلام السبعة حققت إيرادات أمس بلغ مليون و364 ألفا و458 جنيها.

واحتل فيلم "ولاد رزق 2" المركز الأول في قائمة الإيرادات، أمس، بينما جاء فى المركز الثانى فيلم "الفيل الازرق 2" ثم فيلم "خيال مآتة" وجاء فى المركز الرابع "الكنز 2".

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