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خشية إطلاق حزب الله صواريخ وطائرات مسيرة.. إسرائيل تنشر منظومة القبة الحديدية

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 08:24 م
منظومة القبة الحديدية
منظومة القبة الحديدية
أحمد محرم
ذكرت وكالة "سبوتنيك" أن الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات المنظومة الدفاعية "القبة الحديدية" في منطقة الشمال، خشية إطلاق حزب الله لصواريخ وطائرات مسيرة تحمل مواد متفجرة.

وأوضحت الوكالة أن بطاريات "القبة الحديدية" من أنواع مختلفة، تم نشرها وتوزيعها على أماكن مختلفة في الشمال الإسرائيلي، ما بين الحدود الإسرائيلية مع كل من لبنان وسوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن الجيش الإسرائيلي قرر نشر أنظمة متعددة ومختلفة مضادة للطائرات في المنطقة الشمالية للبلاد، بدعوى أن هناك تقديرات عسكرية مفادها أن التوتر العسكري مع "حزب الله" لم يهدأ بعد.

وتوقع موقع "ديبكا" العبري وقوع المزيد من هجمات حزب الله ضد أهداف إسرائيلية، بما في ذلك احتمال إطلاق الصواريخ أو إطلاق المتفجرات.

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