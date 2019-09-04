والد الممثل الهارب محمد علي يكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. فيديو

قال الكابتن علي عبد الخالق، والد الممثل الهارب محمد علي ، إن ابنه تحول بشكل غريب، مشيرا إلى أنهم حققوا ملايين الجنيهات بالعمل مع القوات المسلحة، ولم يعمل هو وابنه طيلة حياتهما إلا مع الجيش.



وأضاف علي عبد الخالق، أن ابنه كان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.



وأوضح الكابتن علي عبد الخالق، أن تحوله كان صدمة له ولم يكن لها مقدمات، وذلك بعد زيارته إلى إسبانيا، قائلا: "أتقدم بخالص الاعتذار الى الرئيس عبد الفتاح السيسي.



