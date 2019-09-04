والد الممثل محمد علي : ابنى أصبح غير طبيعي .. بدأنا من الصفر وكسبنا ملايين من المقاولات.. شاهد

أعلن الكابتن علي عبدالخالق والد الهارب محمد علي أنه يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه.



وأضاف علي والد الهارب محمد علي في لقاء خاص مع أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد ، أن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات ، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.



وأضاف أنه سيتبرأ منه إذا كان هذا نجله، مشيرا إلى أنه اتصل به اليوم وطالب نجله بالرجوع عن تصريحاته وعقله، وأضاف أن كل أموالهم استلموها من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدأوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.

