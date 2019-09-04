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والد الفنان محمد علي يكذب ادعاءات نجله: حققنا طفرة مادية من العمل فى المقاولات .. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:09 م
والد الفنان محمد
والد الفنان محمد علي
عمرو ممدوح
قال الكابتن علي عبد الخالق، والد الممثل محمد علي، إن هناك مشاريع مازالت مستمرة بين شركة المقاولات التي يمتلكها، مع القوات المسلحة، مشيرا إلى أن عمله هو وابنه مع الجيش حصد به مئات الملايين.

وأضاف والد الممثل محمد على  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن القوات المسلحة لم تتأخر يوما واحدا في سداد مستحقاتهم المالية مع الشركات المتعاقدة معهم، مشيرا إلى أن الجيش لا يقبل إلا عمل منضبط بدون أخطاء.

وأوضح والد الفنان محمد علي، أنه على مدار 15 عاما من العمل القوات المسلحة، لم يتأخر في مستحقاتهم المالية يوما واحدا، مشيرا إلى أنهم كأسرة حققوا طفرة من مجرد شقة إلا قصور وفيلات، بالعمل مع الجيش.

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