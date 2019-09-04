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والد الفنان محمد علي ينهار على الهواء: سمعتنا بقت زفت وابني دمر العيلة.. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:16 م
والد الهارب محمد
والد الهارب محمد علي
عمرو ممدوح
انهار الكابتن علي عبد الخالق، والد الهارب محمد علي، على الهواء، قائلاً: اتدمرنا، وسمعتنا بقت زفت، محمد ابني مسح تاريخنا، مستدركاً: "ليه اللي احنا فيه ده؟".

وأضاف علي عبد الخالق، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: "محمد ابني كان بيصيف في دبي، ومش محتاج اي حاجة، ليه تاريخنا يبقى كده، انا كان الوزير بيستقبلني من الطيارة، تاريخ العلية كله اتدمر".

وأوضح والد الهارب محمد علي، أن ابنه أساء لكل العائلة ودمرها، مشيرًا إلى أنه في لحظة واحدة ابنه نسف تاريخ العائلة، واخواته مدمرين تمامًا".

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