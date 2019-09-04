والد الفنان محمد علي ينهار على الهواء: سمعتنا بقت زفت وابني دمر العيلة.. فيديو

انهار الكابتن علي عبد الخالق، والد الهارب محمد علي، على الهواء، قائلاً: اتدمرنا، وسمعتنا بقت زفت، محمد ابني مسح تاريخنا، مستدركاً: "ليه اللي احنا فيه ده؟".





وأضاف علي عبد الخالق، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»: "محمد ابني كان بيصيف في دبي، ومش محتاج اي حاجة، ليه تاريخنا يبقى كده، انا كان الوزير بيستقبلني من الطيارة، تاريخ العلية كله اتدمر".



