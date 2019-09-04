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والد الفنان محمد علي : لو اعرف اللي غير ابني هقتله .. فيديو

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:27 م
والد الممثل محمد
والد الممثل محمد علي
عمرو ممدوح
قال الكابتن علي عبد الخالق، والد الفنان محمد علي، إن ما حققته الأسرة بالعمل مع القوات المسلحة، لم يكن يصدقه أحد، مؤكدا: "لو كنا بنشتغل قطاع خاص وحققنا الثورة المادية دي كان هيتقال علينا شغالين في البودرة".

وأضاف علي عبد الخالق، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن ابنه محمد علي يمتلك سيارات فارهة بقيمة 40 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الجيش حماية لرجال أعمال كثيرين من الشبهات،

وأوضح والد محمد علي، قائلا: "لو اعرف اللي غير ابني هقتله، لكن الحقيقة انا ماعرفش، ويارتني سافرت لابني مرة في اسبانيا"، مشيرا إلى أن ابنه تحول وتغير تماما منذ السفر إلى اسبانيا.

وتابع الكابتن علي عبد الخالق، والد الممثل محمد علي ، إن ابنه تحول بشكل غريب، مشيرا إلى أنهم حققوا ملايين الجنيهات بالعمل مع القوات المسلحة، ولم يعمل هو وابنه طيلة حياتهما إلا مع الجيش.

وأضاف والد الفنان محمد على ، أن ابنه كان يمتلك قصرا في مارينا بــ 65 مليون جنيه باعه إلى الفنان محمد رمضان بـ 10 ملايين جنيه فقط، مشيرا إلى أن ابنه كان شخصا ناجحا والدليل عمله مع مؤسسة كبيرة، إلا أن تحوله كان مفاجئا وغير مفهوم.

وأوضح الكابتن علي عبد الخالق، أن تحوله كان صدمة له ولم يكن لها مقدمات، وذلك بعد زيارته إلى إسبانيا، قائلا: "أتقدم بخالص الاعتذار الى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد والد الممثل محمد على المتواجد فى اسبانيا أنه يمتلك شركة تنفذ العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مع القوات المسلحة منذ 15 عاما، وأنهم يحصلون على أموالهم أولا بأول ويمتلكون أكثر من 6 فيلات، بينها فيلا في الساحل الشمالي بقيمة 35 مليون جنيه.

وأضاف علي والد الفنان محمد علي أن القوات المسلحة تدفع أولا بأول لشركته مقابل تنفيذ هذه المشروعات ، وأن نجله تغير حاله منذ عام وأصبح شخصا غير طبيعي وحدث له نوع من أنواع التحول.

وأضاف أنه سيتبرأ منه إذا كان هذا نجله، مشيرا إلى أنه اتصل به اليوم وطالب نجله بالرجوع عن تصريحاته وعقله، وأضاف أن كل أموالهم استلموها من القوات المسلحة، مشيرا إلى أنهم بدأوا من الصفر وكسبوا الملايين من عملهم مع القوات المسلحة.

وتابع والد الممثل محمد علي، إن هناك مشاريع مازالت مستمرة بين شركة المقاولات التي يمتلكها، و القوات المسلحة، مشيرا إلى أن عمله هو وابنه مع الجيش حصد منه مئات الملايين.

وأضاف والد الفنان محمد على أن القوات المسلحة لم تتأخر يوما واحدا في سداد مستحقاتهم المالية مع الشركات المتعاقدة معهم، مشيرا إلى أن الجيش لا يقبل إلا عمل منضبط بدون أخطاء.

وأوضح والد الفنان محمد علي، أنه على مدار 15 عاما من العمل القوات المسلحة، لم يتأخر في مستحقاتهم المالية يوما واحدا، مشيرا إلى أنهم كأسرة حققوا طفرة من مجرد شقة إلا قصور وفيلات، بالعمل مع الجيش.

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