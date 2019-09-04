ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

والد الفنان محمد علي: ابنى امتلك قصرا في مارينا باعه لفنان مشهور .. شاهد

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 10:28 م
الكابتن علي عبدالخالق
الكابتن علي عبدالخالق والد الفنان محمد علي
كـريـم الـخـطـيـب
قال الكابتن علي عبدالخالق والد الفنان محمد علي، إن نجله محمد على لا يحتاج الي شئ ولديه قصر في مارينا سعره 35 مليون جنيه، وأهداه إلى أحد الفنانين المشهورين بـ 10 ملايين جنيه فقط.

وأضاف «عبد الخالق» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن محمد على لديه عدد من القصور والفيلات في أماكن مختلفة منها مديني والرحاب.

وأشار والد الفنان محمد علي، إلى أن كل الأموال التي حققناها كانت من الأعمال التي أسندت إلينا من قبل القوات المسلحة، موضحا أن القصور والفيلات التي نمتلكها من الأعمال التي أسندت إلينا من القوات المسلحة .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

والد الممثل محمد علي يكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. فيديو

والد الممثل محمد علي : ابنى أصبح غير طبيعي .. بدأنا من الصفر وكسبنا ملايين من المقاولات.. شاهد

والد الفنان محمد علي يكذب ادعاءات نجله: حققنا طفرة مادية من العمل فى المقاولات .. فيديو

والد الفنان محمد علي ينهار على الهواء: سمعتنا بقت زفت وابني دمر العيلة.. فيديو

ترشيحاتنا

بالأرقام.. عبد الله السعيد أمل لـ تتويج الزمالك بلقب كأس مصر

ملقب بـ أبو خطاب.. المخابرات اللبنانية تلقي القبض على مصري بتهمة الإرهاب

جونسون يرفض الاعتذار عن إهانته العنصرية للمسلمات.. ونائب بريطاني يلقنه درسا.. فيديو

بيج رامي المحترف المصري في كمال الأجسام يعود إلى مسارح البطولات

والد الفنان محمد علي : لو اعرف اللي غير ابني هقتله .. فيديو

مفاجأة من العيار الثقيل.. مأساة طالبة صفر الثانوية العامة تتكرر مع آلاء .. فيديو

والد الممثل محمد علي يكشف تفاصيل جديدة عن ابنه.. فيديو

والد الممثل محمد علي : ابنى أصبح غير طبيعي .. بدأنا من الصفر وكسبنا ملايين من المقاولات.. شاهد

ميشيل مدرب حراس الأهلي يفجر مفاجأة حول مستوى حراسة المرمى وكواليس التعاقد معه

الكاف يهدد نادي الزمالك بالاستبعاد من دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور

كهربا يتصدر تويتر بعد انتقاله لـ الأهلي.. ومشجع زملكاوي: أتمنى لك التوفيق

الصورة الأولى لـ عادل إمام بعد عودته لـ فلانتينو

التحقيق مع حمدي النقاز.. اللاعب يبرر موقفه مع الزمالك.. ومرتضى منصور يغرمه

أمطار تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تحذر من شتاء عاصف فى الإسكندرية

أخبار الرياضة.. أزمة لـ الخطيب.. حرب مرتضى وكهربا.. رحيل الشناوي .. حفل أحسن لاعب بأفريقيا

والد الفنان محمد علي ينهار على الهواء: سمعتنا بقت زفت وابني دمر العيلة.. فيديو

كهربا يعود الى الاهلي ومسئولو الزمالك في ساحة الانتظار والقلق .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قادرة وتعملها.. نادين الراسى تجمع مطلقها وحبيبها الجديد فى عيد ميلادها .. صور

زواج جديد أم دعابة.. سر ارتداء ابنة هيفاء وهبي فستان زفاف جديدا.. صور

بالطرحة وبوكيه ورد.. ياسمين الخطيب تنشر صورها بـ فستان الزفاف .. صور