والد الفنان محمد علي: ابنى امتلك قصرا في مارينا باعه لفنان مشهور .. شاهد

قال الكابتن علي عبدالخالق والد الفنان محمد علي، إن نجله محمد على لا يحتاج الي شئ ولديه قصر في مارينا سعره 35 مليون جنيه، وأهداه إلى أحد الفنانين المشهورين بـ 10 ملايين جنيه فقط.



وأضاف «عبد الخالق» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن محمد على لديه عدد من القصور والفيلات في أماكن مختلفة منها مديني والرحاب.



وأشار والد الفنان محمد علي، إلى أن كل الأموال التي حققناها كانت من الأعمال التي أسندت إلينا من قبل القوات المسلحة، موضحا أن القصور والفيلات التي نمتلكها من الأعمال التي أسندت إلينا من القوات المسلحة .

