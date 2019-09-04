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والد الفنان محمد علي: هؤلاء سبب تحول ابني ومصدوم من تصرفاته

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 11:00 م
الكابتن علي عبدالخالق
الكابتن علي عبدالخالق والد الفنان محمد علي
كـريـم الـخـطـيـب
تقدم الكابتن علي عبدالخالق والد الفنان محمد علي، بخالص الاعتذار للدولة المصرية على أفعال نجله، مؤكدا أن الأفعال التي بدرت من ابنه غير مقبولة.

وقال «عبد الخالق» خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن التحول المفاجئ الذي تعرض له أبنه محمد على كان صدمة، موضحا أن الفنان محمد على انتج فلم كلف 27 مليون جنيه بدون اي قروض من البنوك، هدفه كان الرسالة ومشروع للشباب وحدثت مشادة بينهم بسبب هذه التكلفة الباهظة.

وأضاف والد الفنان محمد علي، أن محمد على نجلي اجتمع بأصدقاء سوء وهم من تسببوا في تحوله إلى شخص غير طبيعي، متابعا أشعر بالصدمة من التصرفات التي قام بها نجلي محمد على والتي تسيء للوطن وعائلته.

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