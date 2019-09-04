مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم يفتح استقبال الأفلام

أعلن مهرجان عمّان السينمائي الدولي – أوّل فيلم عن البدء بقبول تقديم الأفلام لدورته الأولى في عمان، ابتداء من 3 سبتمبر وحتى 31 من شهر يناير 2020.



وستقام الدورة الأولى لمهرجان عمان السينمائي الدولي – أول فيلم، والذي ينظم تحت مظلة الهيئة الملكية للأفلام فى الفترة من 13 إلى 18 أبريل 2020.



ويشترط المهرجان أن تكون جميع الأفلام المقدّمة تُعرض لأوّل مرّة في الأردن، والأفلام التي سبق وعُرضت في الأردن غير مؤهّلة للمشاركة، كذلك الأفلام التي عُرضت عن طريق أي برنامج فيديو حسب الطلب، منصّة على الإنترنت، التلفاز، أي وسيلة إعلاميّة مماثلة، أو من خلال فيلم قابل للشراء غير مؤهّلة للمشاركة.



وأصحاب الأفلام والشركات الرسميّة فقط مؤهّلون لتقديم الأفلام، يُحدّد أصحاب الأفلام بالمنتج الأساسي، الموزّع المعتمد، صاحب حقوق النشر، و/أو أي شخص مفوّض يملك الفيلم.



وأن يكون الفيلم المقدم هو العمل الأول للمخرج، ومدة الفيلم لا تتجاوز ال٣٠ دقيقة.



وتشمل المسابقة الأفلام القصيرة الروائية والتجريبيّة والتحريكيّة. الأفلام الوثائقية القصيرة غير مؤهلة، وأن يكون المخرج عربيًا.

