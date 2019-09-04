الأرجنتيني بيليا يفكر في ترك ميلان يناير المقبل

ذكرت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن الأرجنتيني لوكاس بيليا لاعب نادي ميلان، يرغب في إعادة النظر بشأن مستقبله مع الروسونيري، بعد خروجه من حسابات المدير الفني ماركو جيامباولو.



ووفقًا للصحيفة، فإن لوكاس بيليا يفكر في مغادرة النادي، في يناير المقبل، من أجل إيجاد فرصة أكبر للعب والمشاركة في المباريات.

ويعتمد المدرب جيامباولو على الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي انضم من إمبولي هذا الصيف، في مركز لاعب الوسط المدافع، الذي يجيد فيه لوكاس بيليا.



وينتهي عقد لوكاس بيليا مع ميلان الصيف المقبل؛ لذلك من المتوقع أن يرحب الروسونيري ببيع اللاعب في الميركاتو الشتوي المقبل، من أجل الاستفادة منه ماليًا والتخلص من راتبه، خاصة في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.