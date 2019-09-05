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رياضة

جنش يشارك جمهوره بـ صور وفيديوهات لأسرته بأحد المطاعم

الخميس 05/سبتمبر/2019 - 12:56 ص
محمود عبد الرحيم
محمود عبد الرحيم جنش
ياسمين تيسير
حرص محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، والمنتخب الأول، على مشاركة جمهوره بـ صور بصحبة زوجته وابنته بأحد المطاعم في سهرة أسرية هادئة.

ونشر محمود عبد الرحيم جنش، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عددًا من الصور والفيديوهات لـ ابنته وهي ترقص في المطعم و لـ زوجته وعلق بـ وجوه ضاحكة.

ويغيب محمود عبد الرحيم جنش، لإصابته بقطع في وتر أكيليس مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وقرر محمود عبد الرحيم جنش، حضور مباراة بيراميدز المقرر لها الأحد المقبل في نهائي كأس مصر؛ عقب تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر بعد تجاوز عقبة الاتحاد السكندري في الدور نصف النهائي للبطولة.
جنش يشارك جمهوره بـ صور وفيديوهات لأسرته بأحد المطاعم
جنش يشارك جمهوره بـ صور وفيديوهات لأسرته بأحد المطاعم
جنش يشارك جمهوره بـ صور وفيديوهات لأسرته بأحد المطاعم
جنش يشارك جمهوره بـ صور وفيديوهات لأسرته بأحد المطاعم

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