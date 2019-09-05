جنش يشارك جمهوره بـ صور وفيديوهات لأسرته بأحد المطاعم

حرص محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى فريق الزمالك، والمنتخب الأول، على مشاركة جمهوره بـ صور بصحبة زوجته وابنته بأحد المطاعم في سهرة أسرية هادئة.





ونشر محمود عبد الرحيم جنش، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، عددًا من الصور والفيديوهات لـ ابنته وهي ترقص في المطعم و لـ زوجته وعلق بـ وجوه ضاحكة.





ويغيب محمود عبد الرحيم جنش ، لإصابته بقطع في وتر أكيليس مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.



